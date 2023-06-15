Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео з росіянами, взятими в полон на Донецькому напрямку. Один з окупантів шість разів відбував покарання у російській в'язниці.

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Зазначається, що бійці ССО та неназваного підрозділу Сил оборони взяли трьох окупантів у полон під час штурму ворожих позицій.

Згодом з'ясувалось, що один з полонених є засудженим на батьківщині рецидивістом.

Він уже вшосте відбував покарання у в'язниці, коли його завербували на війну РФ проти України.

За словами окупанта, він брав участь у бойових діях у формуванні від Міноборони РФ і хотів "як-небудь проскочити", щоб отримати свободу.

"За вбивства українців йому надалі обіцяли свободу. Щоправда, нині вже невідомо, коли він зможе її побачити", – йдеться у повідомленні ССО.

25 травня 2023 року у третій окремій штурмовій бригаді показали відео з росіянами, взятими в полон під Бахмутом.

На початку червня з'явилось відео ліквідації штурмової групи окупантів на Мар'їнському напрямку підрозділом української аеророзвідки.

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