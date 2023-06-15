Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео с россиянами, взятыми в плен на Донецком направлении. Один из оккупантов шесть раз отбывал наказание в российской тюрьме.
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Отмечается, что бойцы ССО и неназванного подразделения Сил обороны взяли в плен трех оккупантов во время штурма вражеских позиций.
Впоследствии выяснилось, что один из пленных является осужденным на родине рецидивистом.
Он уже в шестой раз отбывал наказание в тюрьме, когда его завербовали на войну РФ против Украины.
По словам оккупанта, он принимал участие в боевых действиях в формировании от Минобороны РФ и хотел "как-нибудь проскочить", чтобы получить свободу.
"За убийства украинцев ему в дальнейшем обещали свободу. Правда, сейчас уже неизвестно, когда он сможет ее увидеть", – говорится в сообщении ССО.
- 25 мая 2023 года в третьей отдельной штурмовой бригаде показали видео с россиянами, взятыми в плен под Бахмутом.
- В начале июня появилось видео ликвидации штурмовой группы оккупантов на Марьинском направлении подразделением украинской аэроразведки.
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