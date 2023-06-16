Силы специальных операций ВСУ распространили видео, на котором бойцы спасли и взяли в плен пятерых оккупантов Херсонской области. Вражеских солдат бросили свои же после подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что после уничтожения Каховской ГЭС российское командование "никоим образом не учло жизни собственного личного состава".

После начала наводнения десятки оккупантов остались на подтопленных позициях, отрезанные от суши.

"Одна из таких позиций погружалась под воду, а несколько россиян вот-вот должны были утонуть. Получив информацию о возможности взять в плен противника, воины ССО отправились за ним", – говорится в описании видео.

На позиции четверо оккупантов были "по горло в воде", один из них залез на дерево.

Украинские защитники погрузили вражеских бойцов на лодки. Во время этого оккупанты с других позиций нанесли удары по этим лодкам, несмотря на то, что на них уже тоже находились россияне.

Отмечается, что все пленные были доставлены живыми к побережью.

Бойцы ССО во время спецоперации не пострадали, говорится в сообщении.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

15 июня 2023 года ССО распространили видео с пленными россиянами на Донецком направлении. Один из оккупантов оказался рецидивистом, шесть раз отбывавшим наказание в российской тюрьме.

Читайте также: Дроны SOLOVEY "похоронили" российских штурмовиков в подвале под Марьинкой – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.