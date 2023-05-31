Третя окрема штурмова бригада показала відео зачистки окопів окупантів на Бахмутському напрямку.

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На кадрах показано роботу штурмової групи під час просування позиціями окупантів. Відео знімалось на околицях Бахмута.

Також є відео даної зачистки, зняте з дрона. У штурмової групи була вогнева підтримка з повітря від розвідувально-ударного підрозділу "Шершень".

Вчора також з'явилось відео, як бійці 3 окремої штурмової бригади провели успішні штурмові дії на Бахмутському напрямку із застосуванням танків та бронемашин.

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