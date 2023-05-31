Третья отдельная штурмовая бригада показала видео зачистки окопов оккупантов на Бахмутском направлении.

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На кадрах показана работа штурмовой группы при продвижении по позициям оккупантов. Видео снималось в окрестностях Бахмута.

Также есть видео данной зачистки, снятое с дрона. У штурмовой группы была огневая поддержка с воздуха от разведывательно-ударного подразделения "Шершень".

Вчера также появилось видео, как бойцы 3 отдельной штурмовой бригады провели успешные штурмовые действия на Бахмутском направлении с применением танков и бронемашин.

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