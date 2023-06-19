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Под огнем артиллерии, дрона и пулемета. 3 ОШБр закрепилась на зачищенных позициях – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 17:45
Видео: Андрей Билецкий
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Появилось видео закрепления на зачищенных позициях оккупантов бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении. Соответствующую запись распространил основатель Азовского движения полковник Андрей Билецкий.

На видео показана работа Первой и Третьей роты 2 штурмового батальона.

Бойцы закрепляются на зачищенных позициях, отбитых у оккупантов.

"По штурмовикам работает вражеский пулеметчик, прицельная артиллерия и дрон со сбросами. Несмотря на это, бойцы выполняют все поставленные задачи и продвигаются вперед", – говорится в сообщении.

На видео украинские защитники передвигаются по полю к окопам. На фоне слышны звуки взрывов.

Бойцы ведут ответный огонь, в частности, из ручного гранатомета.

В конце видео видно, что бойцы 3 ОШБр закрепились на новых позициях.

  • 9 июня в бригаде показали видео, как устроили разгром российской 72 мотострелковой бригады под Бахмутом.
  • 30 мая появилось видео успешного штурма 3 ОШБр вместе с танками и БМП позиций оккупантов под Бахмутом.
  • Комбат 3 ОШБр Ролло рассказал о тактике бойцов на Бахмутском направлении: инфильтрация, уничтожение и штурмы.

Читайте также: Южное направление. Воины ССО зашли с тыла и зачистили окопы оккупантов – видео 18+

Артём Джерипа
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обстрелвойнабахмут3 ОШБр
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