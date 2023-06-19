З'явилось відео закріплення на зачищених позиціях окупантів бійцями Третьої окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Відповідний запис поширив засновник Азовського руху полковник Андрій Білецький.
На відео показана робота Першої та Третьої роти 2 штурмового батальйону.
Бійці закріплюються на зачищених позиціях, які були відбиті в окупантів.
"По штурмовиках працює ворожий кулеметник, прицільна артилерія та дрон зі скидами. Попри це – бійці виконують усі поставлені задачі та просуваються вперед", – йдеться у повідомленні.
На відео українські захисники пересуваються полем до окопів. На тлі чути звуки вибухів.
Бійці ведуть вогонь у відповідь, зокрема, з ручного гранатомета.
Наприкінці відео видно, що бійці 3 ОШБр закріпились на нових позиціях.
- 30 травня з'явилось відео успішного штурму 3 ОШБр разом з танками та БМП позицій окупантів під Бахмутом.
- 9 червня у бригаді показали відео, як влаштували розгром російської 72 мотострілецької бригади під Бахмутом.
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