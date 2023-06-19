З'явилось відео закріплення на зачищених позиціях окупантів бійцями Третьої окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Відповідний запис поширив засновник Азовського руху полковник Андрій Білецький.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На відео показана робота Першої та Третьої роти 2 штурмового батальйону.

Бійці закріплюються на зачищених позиціях, які були відбиті в окупантів.

"По штурмовиках працює ворожий кулеметник, прицільна артилерія та дрон зі скидами. Попри це – бійці виконують усі поставлені задачі та просуваються вперед", – йдеться у повідомленні.

На відео українські захисники пересуваються полем до окопів. На тлі чути звуки вибухів.

Бійці ведуть вогонь у відповідь, зокрема, з ручного гранатомета.

Наприкінці відео видно, що бійці 3 ОШБр закріпились на нових позиціях.

30 травня з'явилось відео успішного штурму 3 ОШБр разом з танками та БМП позицій окупантів під Бахмутом.

9 червня у бригаді показали відео, як влаштували розгром російської 72 мотострілецької бригади під Бахмутом.

Комбат 3 ОШБр Ролло розповів про тактику бійців на Бахмутському напрямку: інфільтрація, знищення і штурми.

Читайте також: Південний напрямок. Воїни ССО зайшли з тилу та зачистили окопи окупантів – відео 18+

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.