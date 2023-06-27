Зеленський про наступ ЗСУ: Просування вперед на всіх напрямках, є важливі результати

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України просунулися у всіх напрямках, де проводиться наступ. Про це він повідомив у зверненні до нації.

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За його словами, за сьогодні на фронті був рух уперед.

"На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Є важливі результати у відбитті російських штурмів. Дякую, воїни", — сказав Зеленський.

Він відзначив бійців 3 окремої штурмової бригади, 28 та 54 окремих механізованих бригад, а також 57 окремої мотопіхотної бригади

Глава держави згадав новий пакет військової допомоги США на $500 млн і подякував голові Білого дому Джо Байдену, Конгресу та американському народу.

Також Зеленський згадав про активну підготовку до саміту НАТО, що відбудеться у липні у Вільнюсі.

26 червня стало відомо, що Сили оборони звільнили Рівнопіль у напрямку Маріуполя та Бердянська.

Reuters заявило, що завтра США оголосять про новий пакет військової допомоги на $500 млн для українського контрнаступу.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що під Бахмутом вже немає російських бойовиків Групи Вагнера, але є загарбники з інших російських ПВК.

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