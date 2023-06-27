Байден затвердив новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн — повний перелік озброєнь

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

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Американці зазначають, що військова допомога спрямована на підтримку наступу Збройних Сил України та посилення протиповітряної оборони.

Повний перелік озброєнь:

— додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

— зенітні комплекси Stinger;

— додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

— підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

— обладнання для розмінування;

— 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

— 30 бойових машин піхоти Bradley;

— 25 бронетранспортерів Stryker;

— ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

— протитанкові системи Javelin;

— протитанкові комплекси АТ-4;

— протитанкові ракети;

— високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

— високоточні авіаційні боєприпаси;

— стрілецька зброя та понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;

— тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

— контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

— запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

26 червня стало відомо, що Сили оборони звільнили Рівнопіль у напрямку Маріуполя та Бердянська.

Reuters заявило, що завтра США оголосить про новий пакет військової допомоги на $500 млн для українського контрнаступу.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що під Бахмутом вже немає російських бойовиків Групи Вагнера, але є загарбники з інших російських ПВК.

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