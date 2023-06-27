Байден затвердив новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн — повний перелік озброєнь
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
Американці зазначають, що військова допомога спрямована на підтримку наступу Збройних Сил України та посилення протиповітряної оборони.
Повний перелік озброєнь:
— додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
— зенітні комплекси Stinger;
— додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
— підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;
— обладнання для розмінування;
— 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
— 30 бойових машин піхоти Bradley;
— 25 бронетранспортерів Stryker;
— ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
— протитанкові системи Javelin;
— протитанкові комплекси АТ-4;
— протитанкові ракети;
— високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
— високоточні авіаційні боєприпаси;
— стрілецька зброя та понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;
— тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
— контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
— запасні частини, генератори та інше польове обладнання.
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