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Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $500 млн — полный список вооружений

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 20:27
Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $500 млн — полный список вооружений - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Американцы отмечают, что военная помощь направлена на поддержку наступления Вооруженных Сил Украины и усиление противовоздушной обороны.

Полный список вооружений:

— дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

— зенитные комплексы Stinger;

— дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

— подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

— оборудование для разминирования;

— 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

— 30 боевых машин пехоты Bradley;

— 25 бронетранспортеров Stryker;

— ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

— противотанковые системы Javelin;

— противотанковые комплексы АТ-4;

— противотанковые ракеты;

— высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

— высокоточные авиационные боеприпасы;

— стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

— тепловизионные системы и приборы ночного видения;

— контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

— запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

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Дмитрий Гриниченко
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