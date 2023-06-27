Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $500 млн — полный список вооружений
Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Американцы отмечают, что военная помощь направлена на поддержку наступления Вооруженных Сил Украины и усиление противовоздушной обороны.
Полный список вооружений:
— дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
— зенитные комплексы Stinger;
— дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
— подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;
— оборудование для разминирования;
— 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
— 30 боевых машин пехоты Bradley;
— 25 бронетранспортеров Stryker;
— ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
— противотанковые системы Javelin;
— противотанковые комплексы АТ-4;
— противотанковые ракеты;
— высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
— высокоточные авиационные боеприпасы;
— стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;
— тепловизионные системы и приборы ночного видения;
— контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
— запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.
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