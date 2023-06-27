Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $500 млн — полный список вооружений

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

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Американцы отмечают, что военная помощь направлена на поддержку наступления Вооруженных Сил Украины и усиление противовоздушной обороны.

Полный список вооружений:

— дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

— зенитные комплексы Stinger;

— дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

— подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

— оборудование для разминирования;

— 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

— 30 боевых машин пехоты Bradley;

— 25 бронетранспортеров Stryker;

— ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

— противотанковые системы Javelin;

— противотанковые комплексы АТ-4;

— противотанковые ракеты;

— высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

— высокоточные авиационные боеприпасы;

— стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

— тепловизионные системы и приборы ночного видения;

— контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

— запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

26 июня стало известно, что Силы обороны освободили Ровнополь в направлении Мариуполя и Бердянска.

Reuters заявило, что завтра США объявят о новом пакете военной помощи на $500 млн для украинского контрнаступления.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что под Бахмутом уже нет российских боевиков Группы Вагнера, но есть захватчики из других российских ЧВК.

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