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Очень вероятно, что 2023 год будет решающим в войне в Украине – министр обороны Германи

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 13:49
Очень вероятно, что 2023 год будет решающим в войне в Украине – министр обороны Германи - Фото
Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью местному изданию ZDF заявил, что, вероятно, 2023 год является решающим в войне Украины против российских захватчиков.

"Очень вероятно, что это будет решающий год, сейчас решающие месяцы. Именно поэтому Германия несколько недель назад выступила с большим пакетом поддержки на сумму 2,7 миллиарда евро", – сказал министр.

Писториус подчеркнул, что сегодня он "ставит" на контрнаступление ВСУ, "а все остальное станет на свои места".

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления. Он отметил, что основные резервы для контрнаступления еще не вовлечены в бой против российских оккупантов.

То же самое говорил на прошлой неделе командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, украинские военные сейчас ищут слабые места в обороне россиян.

  • За прошедшую неделю Силы обороны по всем направлениям наступления на востоке продвинулись на расстояние от одного до двух километров, а на юге освободили 17 кв. км. В общей сложности с начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.
  • 26 июня стало известно, что ВСУ уволили Ровнополь Великоновоселевского района во время наступления на юге.

Читайте также: У россиян задача-максимум остановить наступление, минимум – затормозить и сделать свой – Маляр

Милана Головань
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