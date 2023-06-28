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Дуже ймовірно, що 2023 рік буде вирішальним у війні в Україні – міністр оборони Німеччини

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28.06.2023, 13:49
Дуже ймовірно, що 2023 рік буде вирішальним у війні в Україні – міністр оборони Німеччини - Фото
Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю місцевому виданню ZDF заявив, що, ймовірно, 2023 рік є вирішальним у війні України проти російських загарбників.

"Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці. Саме тому Німеччина кілька тижнів тому виступила з великим пакетом підтримки "на суму 2,7 мільярда євро", – сказав міністр.

Пісторіус наголосив, що сьогодні він "ставить" на контрнаступ ЗСУ, "а все інше стане на свої місця".

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу. Він наголосив на тому, що основні резерви для контрнаступу ще не залучені у бій проти російських окупантів.

Те саме казав минулого тижня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, українські військові зараз шукають слабкі місця в обороні росіян.

  • За минулий тиждень Сили оборони на всіх напрямках наступу на сході просунулися на відстань від одного до двох кілометрів, а на півдні звільнили 17 кв. км. Загалом з початку наступу звільнена площа на півдні становить 130 кв. км.
  • 26 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили Рівнопіль Великоновоселівського району під час наступу на півдні.

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Мілана Головань
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війнаборис пісторіуснаступОлексій Резніковолександр сирський
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