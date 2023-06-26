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За тиждень Сили оборони на сході просунулися до 2 км, на півдні звільнили 17 кв.км – Маляр

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 08:49
За тиждень Сили оборони на сході просунулися до 2 км, на півдні звільнили 17 кв.км – Маляр - Фото
Ганна Маляр (Скриншот відео)

За минулий тиждень Сили оборони на всіх напрямках наступу на сході просунулися на відстань від одного до двох кілометрів, а на півдні звільнили 17 кв. км. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як зазначається, на сході Сили оборони протягом тижня вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх.

Ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Там і зараз тривають тяжкі бої", – повідомила Маляр.

Протягом минулого тижня на цих напрямках сталося близько 250 бойових зіткнень.

"Ворог намагався витіснити наші війська з позицій, але це йому не вдалося", – написала заступниця міністра.

Українські війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.

"На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Наразі війська закріплюються на досягнутих рубежах і продовжують знищувати ворога", – заявила Маляр.

На півдні минулого тижня Сили оборони продовжували проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

"За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км. Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні становить 130 кв. км", – повідомила Маляр.

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Наталія Медведєва
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