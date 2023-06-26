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Резнікова запитали, чи вже був головний удар у наступі. ЗСУ. Відповідь: Ні, ні, ні

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26.06.2023, 06:20
Резнікова запитали, чи вже був головний удар у наступі. ЗСУ. Відповідь: Ні, ні, ні - Фото
Олексій Резніков (Фото: EPA)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні Сили України ще не завдавали головного удару у наступі. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

За його словами, наразі Сили оборони проводять підготовчу операцію, оскільки росіяни збудували потужні оборонні рубежі.

На запитання, чи були перші атаки ЗСУ на півдні головним ударом, міністр відповів: "Ні, ні, ні".

Резніков заявив, що головний удар буде успішним і наблизить Україну до перемоги у війні, проте командування зосереджено на збереженні особового складу.

"Ми намагаємося врятувати їхнє життя. А підхід Росії до використання своїх військ – це м'ясорубка", — сказав він.

Глава відомства також похвалив бойові машини піхоти та танки Leopard, наголосивши, що вони подобаються українським солдатам і "дуже витончено" маневрують.
  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
  • Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта. 

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Дмитро Гриниченко
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