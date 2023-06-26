Резнікова запитали, чи вже був головний удар у наступі. ЗСУ. Відповідь: Ні, ні, ні

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні Сили України ще не завдавали головного удару у наступі. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

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За його словами, наразі Сили оборони проводять підготовчу операцію, оскільки росіяни збудували потужні оборонні рубежі.



На запитання, чи були перші атаки ЗСУ на півдні головним ударом, міністр відповів: "Ні, ні, ні".



Резніков заявив, що головний удар буде успішним і наблизить Україну до перемоги у війні, проте командування зосереджено на збереженні особового складу.



"Ми намагаємося врятувати їхнє життя. А підхід Росії до використання своїх військ – це м'ясорубка", — сказав він.



Глава відомства також похвалив бойові машини піхоти та танки Leopard, наголосивши, що вони подобаються українським солдатам і "дуже витончено" маневрують.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.

Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.

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