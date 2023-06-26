Резникова спросили, был ли уже главный удар в наступлении ВСУ. Ответ: Нет, нет, нет

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины еще не наносили главного удара в наступлении. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, на данный момент Силы обороны проводят подготовительную операцию, так как россияне выстроили мощные оборонительные рубежи.

На вопрос, были ли первые атаки ВСУ на юге главным ударом, министр ответил: "Нет, нет, нет".

Резников заявил, что главный удар будет успешным и приблизит Украину к победе в войне, однако командование сосредоточено на сохранении личного состава.

"Мы пытаемся спасти их жизни. А подход России к использованию своих войск — это мясорубка", — сказал он.

Глава ведомства также похвалил боевые машины пехоты и танки Leopard, подчеркнув, что они нравятся украинским солдатам и "очень изощренно" маневрируют.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.

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