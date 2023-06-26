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Резникова спросили, был ли уже главный удар в наступлении ВСУ. Ответ: Нет, нет, нет

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 06:20
Резникова спросили, был ли уже главный удар в наступлении ВСУ. Ответ: Нет, нет, нет - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины еще не наносили главного удара в наступлении. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

По его словам, на данный момент Силы обороны проводят подготовительную операцию, так как россияне выстроили мощные оборонительные рубежи.

На вопрос, были ли первые атаки ВСУ на юге главным ударом, министр ответил: "Нет, нет, нет".

Резников заявил, что главный удар будет успешным и приблизит Украину к победе в войне, однако командование сосредоточено на сохранении личного состава. 

"Мы пытаемся спасти их жизни. А подход России к использованию своих войск — это мясорубка", — сказал он.

Глава ведомства также похвалил боевые машины пехоты и танки Leopard, подчеркнув, что они нравятся украинским солдатам и "очень изощренно" маневрируют.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.

Читайте также: Кулеба: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно

Дмитрий Гриниченко
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