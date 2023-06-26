За неделю Силы обороны на востоке продвинулись до 2 км, на юге освободили 17 кв.км – Маляр

За минувшую неделю Силы обороны на всех направления наступления на востоке продвинулись на расстояние от одного до двух километров, а на юге – освободили 17 кв. км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Как отмечается, на востоке Силы обороны в течение недели вели и оборонительные, и наступательные действия, и имели тактический успех.

Враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Там и сейчас продолжаются тяжелые бои", – сообщила Маляр.

За минувшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений.

"Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но это ему не удалось", – написала замминистра.

Украинские войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клищеевки и Курдюмовки.

"На каждом из направлений продвижение от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага", – заявила Маляр.

На юге на прошлой неделе Силы обороны продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв. км. В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км", – сообщила Маляр.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины еще не наносили главного удара в наступлении.

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