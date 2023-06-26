Міноборони: За минулий тиждень у росіян увосьмеро більше загиблих, ніж у Сил оборони

За минулий тиждень у російських окупантів загинули увосьмеро більше військових, ніж у Сил оборони України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Як зазначається, російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

"Загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше, ніж у нас", – повідомила Маляр.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

- завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника,

- знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога,

- завдали ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо ураження нашої авіації та БпЛА,

- вразили сім складів боєприпасів ворога.

"Знищено сотні одиниць ворожої техніки, серед яких танки, вертольоти, артилерійські системи. Наприклад, два ворожі вертольоти Ка-52 та один Мі-24, а також 48 з 51 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136", – написала заступниця міністра оборони.

За добу 25 червня ЗСУ знищили 950 російських окупантів, 21 артилерійську систему та 36 одиниць техніки.

Вночі 26 червня Росія атакувала Україну трьома ракетами "Калібр" та вісьмома іранськими дронами. Сили ППО збили дві ракети та сім дронів.

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