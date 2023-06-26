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Міноборони: За минулий тиждень у росіян увосьмеро більше загиблих, ніж у Сил оборони

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 08:32
Міноборони: За минулий тиждень у росіян увосьмеро більше загиблих, ніж у Сил оборони - Фото
Ганна Маляр (Фото: t.me/annamaliar)

За минулий тиждень у російських окупантів загинули увосьмеро більше військових, ніж у Сил оборони України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як зазначається, російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

"Загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше, ніж у нас", – повідомила Маляр.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

- завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника,

- знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога,

- завдали ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо ураження нашої авіації та БпЛА,

- вразили сім складів боєприпасів ворога.

"Знищено сотні одиниць ворожої техніки, серед яких танки, вертольоти, артилерійські системи. Наприклад, два ворожі вертольоти Ка-52 та один Мі-24, а також 48 з 51 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136", – написала заступниця міністра оборони.

Наталія Медведєва
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