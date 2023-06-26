Міноборони: За минулий тиждень у росіян увосьмеро більше загиблих, ніж у Сил оборони
За минулий тиждень у російських окупантів загинули увосьмеро більше військових, ніж у Сил оборони України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Як зазначається, російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.
"Загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше, ніж у нас", – повідомила Маляр.
Українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:
- завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника,
- знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога,
- завдали ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо ураження нашої авіації та БпЛА,
- вразили сім складів боєприпасів ворога.
"Знищено сотні одиниць ворожої техніки, серед яких танки, вертольоти, артилерійські системи. Наприклад, два ворожі вертольоти Ка-52 та один Мі-24, а також 48 з 51 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136", – написала заступниця міністра оборони.
- За добу 25 червня ЗСУ знищили 950 російських окупантів, 21 артилерійську систему та 36 одиниць техніки.
- Вночі 26 червня Росія атакувала Україну трьома ракетами "Калібр" та вісьмома іранськими дронами. Сили ППО збили дві ракети та сім дронів.
Коментарі