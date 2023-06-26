Повітряні сили: Росія вночі атакувала "Калібрами" та ударними безпілотниками. Два прильоти
26.06.2023, 08:16
Робота ЗСУ Gepard (Фото: UA Army)
Російські окупанти атакували Україну в ніч на 26 червня крилатими ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками, зафіксовано один приліт. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що атака переважно проводилася з південного напрямку — ворог запустив із підводного човна у Чорному морі ракети "Калібр" та вісім дронів-камікадзе Shahed-136.
Українська протиповітряна оборона знищила дві ракети та сім ударних БпЛА.
Також з північного напрямку росіяни запустили чотири безпілотники невстановленого типу, ймовірно, ударні. Усі цілі були збиті силами ППО.
- 22 червня 2023 року був ракетний удар по Чонгарському мосту в Крим.
- Вночі 24 червня Росія масовано ударила ракетами по Дніпру, Києву, Харкову, Кривому Рогу, Кропивницькому, Полтавській та Одеській областях.
- Почитайте розбір від LIGA.net, як західні техногіганти допомагають Росії бомбардувати українців. Відомо, що 81% іноземних компонентів ракет РФ вироблено США.
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