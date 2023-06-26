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Повітряні сили: Росія вночі атакувала "Калібрами" та ударними безпілотниками. Два прильоти

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 08:16
Повітряні сили: Росія вночі атакувала
Робота ЗСУ Gepard (Фото: UA Army)

Російські окупанти атакували Україну в ніч на 26 червня крилатими ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками, зафіксовано один приліт. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що атака переважно проводилася з південного напрямку — ворог запустив із підводного човна у Чорному морі ракети "Калібр" та вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

Українська протиповітряна оборона знищила дві ракети та сім ударних БпЛА.

Також з північного напрямку росіяни запустили чотири безпілотники невстановленого типу, ймовірно, ударні. Усі цілі були збиті силами ППО.

Читайте також: Одесу атакували ракетами "Калібр" та дронами на тлі грози у Чорному морі

Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоракетний ударShahed-136дрони-камікадзе
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