Повітряні сили: Росія вночі атакувала "Калібрами" та ударними безпілотниками. Два прильоти

Російські окупанти атакували Україну в ніч на 26 червня крилатими ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками, зафіксовано один приліт. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що атака переважно проводилася з південного напрямку — ворог запустив із підводного човна у Чорному морі ракети "Калібр" та вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

Українська протиповітряна оборона знищила дві ракети та сім ударних БпЛА.

Також з північного напрямку росіяни запустили чотири безпілотники невстановленого типу, ймовірно, ударні. Усі цілі були збиті силами ППО.

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