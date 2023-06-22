З'явилися нові кадри удару імовірно по Чонгарському мосту – відео

У мережі з'явилися нові кадри ракетного удару імовірно по Чонгарському мосту, який з'єднує материкову Україну та Крим і активно використовувався російськими окупантами для логістичних потреб.

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Окупанти передали ролик влогеру Анатолію Шарію, який із 2012 року проживає за кордоном, поширюючи у своїх відео російську пропаганду та українофобію.

Відео знято камерою, встановленою неподалік мосту.

У кадр потрапив приліт ракети по мосту і сильний вибух.

На шостій секунді відео можна побачити час знімання 05:07:59.

Підтвердити, що на цьому відео зафіксовано саме удар по Чонгарському мосту, завданий вранці 22 червня 2023 року, поки що неможливо.

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Пропагандистські російські ЗМІ повідомили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, що з'єднує материкову частину України та Крим.

Згодом з'явилася інформація про те, що удари завдавалися по двох місцях: по мосту через Чонгарську протоку, де розташовано автомобільний пункт пропуску, а також по переправі через озеро Сиваш на захід.

Представник ГУР МО Андрій Юсов, коментуючи удар по мостах, заявив, що обговорювати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, будуть після їх звільнення, але додав: "Далі буде".

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