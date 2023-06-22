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З'явилися нові кадри удару імовірно по Чонгарському мосту – відео видео

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22.06.2023, 22:37
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У мережі з'явилися нові кадри ракетного удару імовірно по Чонгарському мосту, який з'єднує материкову Україну та Крим і активно використовувався російськими окупантами для логістичних потреб.

Окупанти передали ролик влогеру Анатолію Шарію, який із 2012 року проживає за кордоном, поширюючи у своїх відео російську пропаганду та українофобію.

Відео знято камерою, встановленою неподалік мосту.

У кадр потрапив приліт ракети по мосту і сильний вибух.

На шостій секунді відео можна побачити час знімання 05:07:59.

Підтвердити, що на цьому відео зафіксовано саме удар по Чонгарському мосту, завданий вранці 22 червня 2023 року, поки що неможливо.

З'явилися нові кадри удару імовірно по Чонгарському мосту – відео

Читайте також: Чонгар. У мережі з'явилися кадри імовірно ракетного удару по мосту

  • Пропагандистські російські ЗМІ повідомили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, що з'єднує материкову частину України та Крим.
  • Згодом з'явилася інформація про те, що удари завдавалися по двох місцях: по мосту через Чонгарську протоку, де розташовано автомобільний пункт пропуску, а також по переправі через озеро Сиваш на захід.
  • Представник ГУР МО Андрій Юсов, коментуючи удар по мостах, заявив, що обговорювати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, будуть після їх звільнення, але додав: "Далі буде".

Також читайте: Херсон 2.0. Як і навіщо ЗСУ починають руйнувати мости до Криму

Наталія Медведєва
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війнаЧонгарракетний ударчонгарський міст
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