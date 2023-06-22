В сети появились новые кадры ракетного удара предположительно по Чонгарскому мосту, который соединяет материковую Украину и Крым и активно использовался российскими оккупантами для логистических нужд.
Оккупанты передали ролик влогеру Анатолию Шарию, который с 2012 года проживает за границей, распространяя в своих видео российскую пропаганду и украинофобию.
Видео снято камерой, установленной недалеко от моста.
В кадр попал прилет ракеты по мосту и сильный взрыв.
На шестой секунде видео можно заметить время съемки 05:07:59.
Подтвердить, что на этом видео зафиксирован именно удар по Чонгарскому мосту, нанесенный утром 22 июня 2023 года, пока не представляется возможным.
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- Пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым.
- Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также по переправе через озеро Сиваш западнее.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов, комментируя удар по мостам, заявил, что обсуждать происходящее на временно оккупированных территориях будут после их освобождения, но добавил: "Продолжение следует".
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