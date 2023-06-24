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Новини | Бомбардувальники Росії вдарили ракетами по Дніпру, Києву, Харкову та іншим містам України – фото

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 02:45
Бомбардувальники Росії вдарили ракетами по Дніпру, Києву, Харкову та іншим містам України – фото - Фото
Ракетоносець Ту-95МС (фото — КБ Туполєва)

Попри нібито "спробу держперевороту" в Росії, армія країни-терориста продовжила методично бити по Україні ракетами. Повітряні сили ЗСУ повідомили 24 червня близько 01:00, що бомбардувальники Ту-95 пустили над Каспійським морем крилаті ракети Х-101/555. В Дніпрі, Харкові, Києві, Кривому Розу та Кропивницькому прогриміли вибухи.

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02:44. Віддалені (якщо слухати у центрі міста) звуки вибухів у Дніпрі. Працює ППО.

02:50. Гучний вибух в Дніпрі.

02:51. На півночі загроза застосування окупантами дронів-камікадзе типу Shahed, попередили раніше ПС ЗСУ.

02:54. На околицях Дніпра продовжують чути віддалені вибухи.

03:03. Вибухи у Харкові. Ймовірно, знову С-300.\

03:06. Виліт трьох Ту-22М3 окупантів у Бєлгородській області РФ – носіїв надзвукових ракет Х-22.

03:06-03:09. Працює київська ППО, вибухи та спалахи над столицею.

03:14. Пуски Х-22 у бік Харківщини.

03:17. Дніпро знову чує вибухи. Сім.

03:18. Вибухи були в Соломʼянському районі столиці, пише мер Кличко. Внаслідок падіння уламків є пошкодження автомобілів. 

03:20. Потужний вибух в Дніпрі. Майже одразу – й у Харкові.

03:22–03:25. Працює ППО Києва.

03:25. У Дніпрі потужний вибух. І ще один. Потім – у Кропивницькому та Кривому Розі.

03:28. Декілька крилатих ракет в напрямку західних областей.

Так, масована атака російських терористів цієї ночі.

03:37. Вибух у Дніпрі. Ймовірно, ППО по дрону.

03:40. У Соломʼянському районі Києва уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-типоверхівки, є задимлення. Постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного - госпіталізували. Пожежі в будинку немає.

Новина доповнюється...

Минулої ночі була аналогічна атака росіян: окупанти запустили 13 ракет по військовому аеродрому, але всі вони були знищені. Спікер ПС ЗСУ Ігнат пояснив, чому ракети долетіли до Хмельницької області.

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Євген Пилипенко
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