Новости | Бомбардировщики РФ ударили ракетами по Украине, активность ПВО в Днепре, Киеве, Харькове
Несмотря на якобы "попытку госпереворота" в России, армия страны-террориста продолжила методично бить по Украине ракетами. Воздушные силы ВСУ сообщили 24 июня около 01:00, что бомбардировщики Ту-95 пустили над Каспийским морем крылатые ракеты Х-101/555. В Днепре, Харькове и Киеве прогремели взрывы.
02:44. Отдаленные (если слушать в центре города) звуки взрывов в Днепре. Работает ПВО.
02:50. Громкий взрыв в Днепре.
02:52. На севере угроза применения оккупантами дронов-камикадзе типа Shahed, предупредили ранее ВС ВСУ.
02:54. На окраинах Днепра продолжают слышать удаленные взрывы.
03:03. Взрывы в Харькове. Вероятно, снова С-300.
03:06. Вылет трех Ту-22М3 оккупантов в Белгородской области РФ – носителей сверхзвуковых ракет Х-22.
03:06–03:09. Работает киевская ПВО, взрывы и вспышки над столицей.
03:14. Пуски Х-22 в сторону Харьковской области.
03:17. Днепр снова слышит взрывы. Семь.
03:18. Взрывы были в Соломенском районе столицы, пишет мэр Кличко.
03:20. Сильный взрыв в Днепре. И почти сразу – в Харькове.
03:22–03:25. Работает ПВО Киева. В Днепре мощный взрыв. И еще один.
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Прошлой ночью была аналогичная атака россиян: оккупанты запустили 13 ракет по военному аэродрому, но все они были уничтожены. Спикер ВС ВСУ Игнат объяснил, почему ракеты долетели в Хмельницкую область.
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