Несмотря на якобы "попытку госпереворота" в России, армия страны-террориста продолжила методично бить по Украине ракетами. Воздушные силы ВСУ сообщили 24 июня около 01:00, что бомбардировщики Ту-95 пустили над Каспийским морем крылатые ракеты Х-101/555. В Днепре, Харькове и Киеве прогремели взрывы.

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02:44. Отдаленные (если слушать в центре города) звуки взрывов в Днепре. Работает ПВО.

02:50. Громкий взрыв в Днепре.

02:52. На севере угроза применения оккупантами дронов-камикадзе типа Shahed, предупредили ранее ВС ВСУ.

02:54. На окраинах Днепра продолжают слышать удаленные взрывы.

03:03. Взрывы в Харькове. Вероятно, снова С-300.

03:06. Вылет трех Ту-22М3 оккупантов в Белгородской области РФ – носителей сверхзвуковых ракет Х-22.

03:06–03:09. Работает киевская ПВО, взрывы и вспышки над столицей.

03:14. Пуски Х-22 в сторону Харьковской области.

03:17. Днепр снова слышит взрывы. Семь.

03:18. Взрывы были в Соломенском районе столицы, пишет мэр Кличко.

03:20. Сильный взрыв в Днепре. И почти сразу – в Харькове.

03:22–03:25. Работает ПВО Киева. В Днепре мощный взрыв. И еще один.

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Прошлой ночью была аналогичная атака россиян: оккупанты запустили 13 ракет по военному аэродрому, но все они были уничтожены. Спикер ВС ВСУ Игнат объяснил, почему ракеты долетели в Хмельницкую область.

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