ВСУ: РФ запустила по военному аэродрому под Хмельницким 13 ракет с Ту-95МС. Все сбила ПВО

Российские оккупанты запустили 13 крылатых ракет по военному аэродрому в Хмельницкой области в ночь на 23 июня, но все они были уничтожены противовоздушной обороной. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС запустили 13 ракет типа Х-101/Х-555 из Каспийского моря по военному аэродрому в Хмельницкой области.

Ракеты запускались около полуночи.

Все цели были сбиты силами ПВО, большинство — в Хмельницкой области.

Также украинские воины сбили разведывательный беспилотник неустановленного типа.

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