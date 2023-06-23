ВСУ: РФ запустила по военному аэродрому под Хмельницким 13 ракет с Ту-95МС. Все сбила ПВО
23.06.2023, 07:14
Работа ПВО (Фото: СНБО)
Российские оккупанты запустили 13 крылатых ракет по военному аэродрому в Хмельницкой области в ночь на 23 июня, но все они были уничтожены противовоздушной обороной. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС запустили 13 ракет типа Х-101/Х-555 из Каспийского моря по военному аэродрому в Хмельницкой области.
Ракеты запускались около полуночи.
Все цели были сбиты силами ПВО, большинство — в Хмельницкой области.
Также украинские воины сбили разведывательный беспилотник неустановленного типа.
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