ВСУ: РФ свезла к границе комплексы "Бал" с ракетами Х-35. Под угрозой Киев и семь областей
Российские оккупанты стянули к границе с Украиной комплексы "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов семь областей, включая Киев. Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.
Громов заявил, что Россия увеличивает количество групп тактических войск в приграничных районах — в Брянской области перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал", из-за чего растет угроза ударов ракетами типа Х-35.
"Их дальность стрельбы позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", — сказал генерал.
Ранее Воздушные силы сообщили, что с 00:20 до 04:30 15 июня противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.
В Кривом Роге зафиксировано попадание в промышленные объекты, 38-летний мужчина получил ранения.
- Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.
- 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
- Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.
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