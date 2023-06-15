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ВСУ: РФ свезла к границе комплексы "Бал" с ракетами Х-35. Под угрозой Киев и семь областей

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 13:38
ВСУ: РФ свезла к границе комплексы
Алексей Громов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты стянули к границе с Украиной комплексы "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов семь областей, включая Киев. Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, Кремль продолжает отдавать приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры в глубине территории Украины. 
Он отметил, что враг сосредоточился на целях, которые связаны с логистикой, промышленностью, а также нефте- и газообеспечением.

Громов заявил, что Россия увеличивает количество групп тактических войск в приграничных районах — в Брянской области перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал", из-за чего растет угроза ударов ракетами типа Х-35. 

"Их дальность стрельбы позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", — сказал генерал.

СПРАВКА. "Бал" — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Принят на вооружение армии РФ в 2008 году. Предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на десантоопасных направлениях. Дальность поражения – 120 км с ракетой Х-35. Количество ракет на каждой пусковой установке — до восьми. Стартовая масса ракеты — 620 кг. Интервал пуска ракет в залпе — не более 3 секунд. 

Ранее Воздушные силы сообщили, что с 00:20 до 04:30 15 июня противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.

В Кривом Роге зафиксировано попадание в промышленные объекты, 38-летний мужчина получил ранения.

  • 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
  • Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

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Дмитрий Гриниченко
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