ВСУ: РФ свезла к границе комплексы "Бал" с ракетами Х-35. Под угрозой Киев и семь областей

Российские оккупанты стянули к границе с Украиной комплексы "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов семь областей, включая Киев. Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, Кремль продолжает отдавать приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры в глубине территории Украины.

Он отметил, что враг сосредоточился на целях, которые связаны с логистикой, промышленностью, а также нефте- и газообеспечением.

Громов заявил, что Россия увеличивает количество групп тактических войск в приграничных районах — в Брянской области перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал", из-за чего растет угроза ударов ракетами типа Х-35.

"Их дальность стрельбы позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", — сказал генерал.

СПРАВКА. "Бал" — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Принят на вооружение армии РФ в 2008 году. Предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на десантоопасных направлениях. Дальность поражения – 120 км с ракетой Х-35. Количество ракет на каждой пусковой установке — до восьми. Стартовая масса ракеты — 620 кг. Интервал пуска ракет в залпе — не более 3 секунд.

Ранее Воздушные силы сообщили, что с 00:20 до 04:30 15 июня противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.

В Кривом Роге зафиксировано попадание в промышленные объекты, 38-летний мужчина получил ранения.

Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.

10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.

Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

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