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ВСУ: РФ атаковала Украину ракетами с Ту-95МС и дронами. Есть три прилета по промышленности

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 06:44
ВСУ: РФ атаковала Украину ракетами с Ту-95МС и дронами. Есть три прилета по промышленности - Фото
Работа ПВО (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе в ночь на 15 июня, есть три прилета в Днепропетровской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что с 00:20 до 04:30 противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.

Одну ракету сбила противовоздушная оборона, три попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. 

Все дроны-камикадзе были уничтожены. 

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Кривом Роге. 

  • 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
  • Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

Читайте также: Ночной удар "Калибрами" по Одессе. Погибли три человека, есть раненые – фото

Дмитрий Гриниченко
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