ВСУ: РФ атаковала Украину ракетами с Ту-95МС и дронами. Есть три прилета по промышленности
15.06.2023, 06:44
Работа ПВО (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе в ночь на 15 июня, есть три прилета в Днепропетровской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что с 00:20 до 04:30 противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.
Одну ракету сбила противовоздушная оборона, три попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.
Все дроны-камикадзе были уничтожены.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Кривом Роге.
- Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.
- 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
- Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.
Читайте также: Ночной удар "Калибрами" по Одессе. Погибли три человека, есть раненые – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии