ВСУ: РФ атаковала Украину ракетами с Ту-95МС и дронами. Есть три прилета по промышленности

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе в ночь на 15 июня, есть три прилета в Днепропетровской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что с 00:20 до 04:30 противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.

Одну ракету сбила противовоздушная оборона, три попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.

Все дроны-камикадзе были уничтожены.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Кривом Роге.

Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.

10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.

Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

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