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Ночью над Днепропетровской областью силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 08:09
Ночью над Днепропетровской областью силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed - Фото
Дрон-камикадзе Shahed (Скриншот)

Ночью 14 июня Россия направила в Днепропетровскую область три беспилотника, все удалось сбить. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что в небе над регионом военные из Воздушного командования "Восток" сбили три дрона-камикадзе Shahed.

Также оккупанты атаковали Никополь. Пострадавших нет. В настоящее время обследуют территорию и выясняют последствия обстрелов.

  • 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
  • 13 июня Россия ударила высокоточными ракетами по Кривому Рогу. По состоянию на 14 июня известно о 12 погибших.

Читайте также: Ночной удар "Калибрами" по Одессе. Погибли три человека, есть раненые – фото

Милана Головань
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