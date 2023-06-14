Ночью над Днепропетровской областью силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed

Ночью 14 июня Россия направила в Днепропетровскую область три беспилотника, все удалось сбить. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак.

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Отмечается, что в небе над регионом военные из Воздушного командования "Восток" сбили три дрона-камикадзе Shahed.

Также оккупанты атаковали Никополь. Пострадавших нет. В настоящее время обследуют территорию и выясняют последствия обстрелов.

10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.

13 июня Россия ударила высокоточными ракетами по Кривому Рогу. По состоянию на 14 июня известно о 12 погибших.

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