Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed

Вночі 14 червня Росія спрямувала на Дніпропетровську область три безпілотники, всі вдалося збити. Про це повідомив глава місцевої ОВА Сергій Лисак.

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Зазначається, що в небі над регіоном військові з Повітряного командування "Схід" збили три дрони-камікадзе Shahed.

Також окупанти атакували Нікополь. Постраждалих немає. Зараз обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу.

10 червня 2023 року через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

13 червня Росія вдарила високоточними ракетами по Кривому Рогу. Станом на 14 червня відомо про 12 загиблих.

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