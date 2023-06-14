Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed
14.06.2023, 08:09
Дрон-камікадзе Shahed (Скриншот)
Вночі 14 червня Росія спрямувала на Дніпропетровську область три безпілотники, всі вдалося збити. Про це повідомив глава місцевої ОВА Сергій Лисак.
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Зазначається, що в небі над регіоном військові з Повітряного командування "Схід" збили три дрони-камікадзе Shahed.
Також окупанти атакували Нікополь. Постраждалих немає. Зараз обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу.
- 10 червня 2023 року через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.
- 13 червня Росія вдарила високоточними ракетами по Кривому Рогу. Станом на 14 червня відомо про 12 загиблих.
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