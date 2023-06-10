Внаслідок падіння уламків дрону-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення. Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що всі іранські безпілотники, якими росіяни атакували Одеську область, були знищені.

Уламки одного БПЛА влучили в квартиру багатоповерхівки, почалася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Троє людей загинули, вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхівок навколо, понад 10 людей зазнали поранень.

У ОК "Південь" закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Увечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані, внаслідок якого постраждали вісім осіб.

За інформацією голови ОВА, в Умані було два влучання ракет – по промисловому об'єкту та автомийці. На автомийці внаслідок прильоту виникла пожежа.

Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти в ніч проти 9 червня запустили по Україні шість крилатих ракет і до 16 ударних дронів.

Читайте також: Звягель. Рятувальники показали наслідки ракетного удару російських окупантів — фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.