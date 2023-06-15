ЗСУ: РФ атакувала Україну ракетами з Ту-95МС та дронами. Є три прильоти по промисловості
15.06.2023, 06:44
Робота ППО (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе в ніч проти 15 червня, є три прильоти на Дніпропетровщині. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що з 00:20 до 04:30 противник ударив чотирма ракетами типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 20 ударними дронами Shahed-136.
Одну ракету збила протиповітряна оборона, три влучили в промислові об'єкти на Дніпропетровщині.
Усі дрони-камікадзе були знищені.
Раніше повідомлялося про вибухи в Одесі та Кривому Розі.
- Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.
- 10 червня 2023 року через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.
- Над Дніпропетровською областю Сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.
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