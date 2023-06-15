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Росія атакувала Одесу дронами-камікадзе Shahed-136. Вибухи також лунали у Кривому Розі

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15.06.2023, 06:12
Росія атакувала Одесу дронами-камікадзе Shahed-136. Вибухи також лунали у Кривому Розі - Фото
Одеса (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 15 червня, також вибухи лунали у Кривому Розі. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Повідомлялося, що ворог атакував південний регіон безпілотниками.

Працювала протиповітряна оборона.

ОВА закликала не публікувати роботу Сил ППО.

Про руйнування чи постраждалих поки що невідомо.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомляв про вибухи у місті, проте не навів жодних подробиць.

Ймовірно, деталі згодом опублікують Повітряні сили та обласна адміністрація.

  • Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.
  • 10 червня 2023 року через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.
  • Над Дніпропетровською областю Сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.

Читайте також: Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинули троє людей, є поранені – фото

Дмитро Гриниченко
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