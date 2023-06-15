Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе Shahed-136. Взрывы также звучали в Кривом Роге
15.06.2023, 06:12
Одесса (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 15 июня, также взрывы звучали в Кривом Роге. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
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Сообщалось, что враг атаковал южный регион беспилотниками.
Работала противовоздушная оборона.
ОВА призвала не публиковать работу Сил ПВО.
О разрушениях либо пострадавших пока неизвестно.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также сообщал о взрывах в городе, однако не привел никаких подробностей.
Вероятно, детали позже опубликуют Воздушные силы и областная администрация.
- Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.
- 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
- Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.
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