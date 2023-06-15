Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе Shahed-136. Взрывы также звучали в Кривом Роге

Российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 15 июня, также взрывы звучали в Кривом Роге. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

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Сообщалось, что враг атаковал южный регион беспилотниками.

Работала противовоздушная оборона.

ОВА призвала не публиковать работу Сил ПВО.

О разрушениях либо пострадавших пока неизвестно.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также сообщал о взрывах в городе, однако не привел никаких подробностей.

Вероятно, детали позже опубликуют Воздушные силы и областная администрация.

Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.

10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.

Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

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