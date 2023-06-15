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Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе Shahed-136. Взрывы также звучали в Кривом Роге

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 06:12
Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе Shahed-136. Взрывы также звучали в Кривом Роге - Фото
Одесса (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 15 июня, также взрывы звучали в Кривом Роге. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Сообщалось, что враг атаковал южный регион беспилотниками.

Работала противовоздушная оборона. 

ОВА призвала не публиковать работу Сил ПВО. 

О разрушениях либо пострадавших пока неизвестно.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также сообщал о взрывах в городе, однако не привел никаких подробностей.

Вероятно, детали позже опубликуют Воздушные силы и областная администрация. 

  • 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
  • Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

Читайте также: Ночной удар "Калибрами" по Одессе. Погибли три человека, есть раненые – фото

Дмитрий Гриниченко
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