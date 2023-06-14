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Россия ударила по Донбассу шестью ракетами Х-22. В целом за ночь ПВО уничтожили 12 целей

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 08:23
Россия ударила по Донбассу шестью ракетами Х-22. В целом за ночь ПВО уничтожили 12 целей - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Из Ростовской области оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. 

"Удар нанесен по Донбассу. Последствия уточняются", – сообщили военные.

Как отмечается, с акватории Черного моря россияне нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" в направлении Одесской области.

"Три ракеты удалось сбить, одна – попала в гражданский объект", – сообщили в Воздушных силах.

С восточного побережья Азовского моря оккупанты атаковали 10 иранскими ударными дронами Shahed-136/131 на юго-восточном направлении, девять из них сбили силы ПВО.

В целом силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны, во время этой ночной атаки уничтожено 12 воздушных целей: три крылатые ракеты "Калибр" и девять иранских ударных дронов Shahed-136/131.

  • 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
  • Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

Читайте также: Ночной удар "Калибрами" по Одессе. Погибли три человека, есть раненые – фото

Наталья Медведева
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