RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія вдарила по Донбасу шістьма ракетами Х-22. Загалом за ніч ППО знищили 12 цілей

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 08:23
Росія вдарила по Донбасу шістьма ракетами Х-22. Загалом за ніч ППО знищили 12 цілей - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 12 цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 з чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. 

"Удар завдано Донбасу. Наслідки уточнюються", – повідомили військові.

Як зазначається, з акваторії Чорного моря росіяни завдали удару чотирма крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одеської області.

"Три ракети вдалося збити, одна – влучила в цивільний об'єкт", – повідомили у Повітряних силах.

Зі східного узбережжя Азовського моря окупанти атакували 10 іранськими ударними дронами Shahed-136/131 на південно-східному напрямку, дев'ять із них збили сили ППО.

Загалом силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев'ять іранських ударних дронів Shahed-136/131.

  • 10 червня 2023 року через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинуло троє людей, понад 10 отримали поранення.
  • Над Дніпропетровською областю сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.

Читайте також: Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинуло троє людей, є поранені – фото

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаповітряні силиппо
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 