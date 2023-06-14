Росія вдарила по Донбасу шістьма ракетами Х-22. Загалом за ніч ППО знищили 12 цілей

У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 12 цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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З Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 з чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

"Удар завдано Донбасу. Наслідки уточнюються", – повідомили військові.

Як зазначається, з акваторії Чорного моря росіяни завдали удару чотирма крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одеської області.

"Три ракети вдалося збити, одна – влучила в цивільний об'єкт", – повідомили у Повітряних силах.

Зі східного узбережжя Азовського моря окупанти атакували 10 іранськими ударними дронами Shahed-136/131 на південно-східному напрямку, дев'ять із них збили сили ППО.

Загалом силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев'ять іранських ударних дронів Shahed-136/131.

10 червня 2023 року через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинуло троє людей, понад 10 отримали поранення.

Над Дніпропетровською областю сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.

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