ЗСУ: РФ звезла до кордону комплекси "Бал" із ракетами Х-35. Під загрозою Київ та сім областей

Російські окупанти стягнули до кордону з Україною комплекси "Бал" із ракетами Х-35, під загрозою обстрілів сім областей, включно з Києвом. Про це на брифінгу повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

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За його словами, Кремль продовжує віддавати накази про обстріл цивільної інфраструктури в глибині території України.

Він зазначив, що ворог зосередився на цілях, пов'язаних з логістикою, промисловістю, а також нафто- та газозабезпеченням.

Громов заявив, що Росія збільшує кількість груп тактичних військ у прикордонних районах — у Брянській області переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", через що зростає загроза ударів ракетами типу Х-35.

"Їхня дальність стрілянини дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", — сказав генерал.

ДОВІДКА. "Бал" — береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Прийнятий на озброєння армії РФ 2008 року. Призначений для контролю територіальних вод та проливних зон, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя, захисту узбережжя на десантонебезпечних напрямках. Дальність ураження – 120 км із ракетою Х-35. Кількість ракет на кожній пусковій установці — до восьми. Стартова маса ракети — 620 кг. Інтервал пуску ракет у залпі — трохи більш як 3 секунди.

Раніше Повітряні сили повідомили, що з 00:20 до 04:30 15 червня противник ударив чотирма ракетами типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 20 ударними дронами Shahed-136.

У Кривому Розі зафіксовано влучання в промислові об'єкти, 38-річний чоловік отримав поранення.

Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.

10 червня 2023 року через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

Над Дніпропетровською областю Сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.

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