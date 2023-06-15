ЗСУ: РФ звезла до кордону комплекси "Бал" із ракетами Х-35. Під загрозою Київ та сім областей
Російські окупанти стягнули до кордону з Україною комплекси "Бал" із ракетами Х-35, під загрозою обстрілів сім областей, включно з Києвом. Про це на брифінгу повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
За його словами, Кремль продовжує віддавати накази про обстріл цивільної інфраструктури в глибині території України.
Він зазначив, що ворог зосередився на цілях, пов'язаних з логістикою, промисловістю, а також нафто- та газозабезпеченням.
Громов заявив, що Росія збільшує кількість груп тактичних військ у прикордонних районах — у Брянській області переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", через що зростає загроза ударів ракетами типу Х-35.
"Їхня дальність стрілянини дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", — сказав генерал.
Раніше Повітряні сили повідомили, що з 00:20 до 04:30 15 червня противник ударив чотирма ракетами типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 20 ударними дронами Shahed-136.
У Кривому Розі зафіксовано влучання в промислові об'єкти, 38-річний чоловік отримав поранення.
- Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.
- 10 червня 2023 року через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.
- Над Дніпропетровською областю Сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.
Читайте також: Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинули троє людей, є поранені – фото
Коментарі