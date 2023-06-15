Кривий Ріг. Росія вдарила по двох промислових об'єктах, є значні руйнування та поранений — фото

Російські окупанти вдарили крилатими ракетами по двох промислових об'єктах Кривого Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, поранення отримав 38-річний чоловік, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побито газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус.

Уламки однієї збитої ракети пошкодили машини. Протиповітряна оборона знищила у регіоні п'ять дронів-камікадзе Shahed-136.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що підприємства, які атакували росіяни, не мали жодного відношення до військових.

Раніше Повітряні сили повідомили, що з 00:20 до 04:30 противник ударив чотирма ракетами типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 20 ударними дронами Shahed-136.

Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.

10 червня 2023 року через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

Над Дніпропетровською областю Сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.

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