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Кривой Рог. Россия ударила по двум промышленным объектам, есть разрушения и раненый — фото

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 07:42
Кривой Рог. Россия ударила по двум промышленным объектам, есть разрушения и раненый — фото - Фото
Последствия удара по Кривому Рогу (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами по двум промышленным объектам Кривого Рога. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, ранения получил 38-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. 

Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. Есть существенные разрушения производственных сооружений, побиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус. 

Обломки одной сбитой ракеты повредили машины. Противовоздушная оборона уничтожила в регионе пять дронов-камикадзе Shahed-136.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что предприятия, которые атаковали россияне, не имели никакого отношения к военным. 

Ранее Воздушные силы сообщили, что с 00:20 до 04:30 противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.

  • 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
  • Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

Читайте также: Ночной удар "Калибрами" по Одессе. Погибли три человека, есть раненые – фото

Дмитрий Гриниченко
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