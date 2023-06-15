Кривой Рог. Россия ударила по двум промышленным объектам, есть разрушения и раненый — фото
Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами по двум промышленным объектам Кривого Рога. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, ранения получил 38-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. Есть существенные разрушения производственных сооружений, побиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус.
Обломки одной сбитой ракеты повредили машины. Противовоздушная оборона уничтожила в регионе пять дронов-камикадзе Shahed-136.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что предприятия, которые атаковали россияне, не имели никакого отношения к военным.
Ранее Воздушные силы сообщили, что с 00:20 до 04:30 противник ударил четырьмя ракетами типа Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 20 ударными дронами Shahed-136.
- Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.
- 10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.
- Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.
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