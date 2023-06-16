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Новости | Атака на Киев. Россия пустила "Калибры" и баллистические ракеты – их сбивали, были взрывы

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 11:44
Атака на Киев. Россия пустила
Киев (Фото: Pexels)
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Поздним утром 16 июня в Киевской области и столице прогремели взрывы на фоне сообщений, что Россия пустила крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря и баллистические ракеты, вероятно, из Брянской области РФ. Их слышали журналисты LIGA.net.

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10:51. Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, сообщили Воздушные силы.

11:06. Несколько ракет типа "Калибр" направляются на Север, добавили в ВС.

11:19. Отдаленные звуки взрывов в Киевской области, в 11:26 снова.

11:22. Киевская городская военная администрация подтвердила: на подступах к столице работает ПВО.

Смотрите также: Появилось видео удара HIMARS, якобы уничтожившего около 100 оккупантов под Кременной

11:31-11:33. Взрывы в Киеве. Видны множественные инверсионные следы противоракет ПВО.

11:33. Угроза применения баллистических ракет в центре, на востоке и западе (ВС ВСУ).

11:38. Мэр Киева пишет о взрыве в столице в Подольском районе.

11:40. ВС ВСУ подтвердили – "баллистика" на Киев и область.

11:47. Напомним, что сегодня в Киев приехали лидеры четырех африканских государств — Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичилема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

12:15. Воздушные силы пишут о вероятных пусках крылатых ракет с направления Новороссийска (российский город восточнее оккупированного Крыма).

12:20. Отбой тревог в Киеве и области.

В ожидании информации о последствиях посмотрите уникальное видео, как россияне тщетно пытались поразить "шахедами" украинскую РЛС в поле, или как танковый взвод ВСУ "прощупал" оккупантов на элеваторе и ушел под дымами.

Евгений Пилипенко
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