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Появилось видео удара HIMARS, якобы уничтожившего около 100 оккупантов под Кременной видео

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16.06.2023, 10:52
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Появилось видео предполагаемого удара из ракетной системы M142 HIMARS по скоплению личного состава подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ под командованием Сухраба Ахмедова, в результате которого, по заявлениям российских "военкоров"-пропагандистов, могли быть уничтожены более 100 оккупантов – и столько же ранены. Ролик выложили OSINT-аналитики DeepState.

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Другая OSINT-группа GeoConfirmed считает, что в кадре – именно этот удар 14 июня по скоплению автотехники захватчиков, которые, как писал близкий к российской террористической группе Вагнера z-канал, ждали в момент прилета приезда/выступления Ахмедова.

Последний якобы должен был сообщить подразделению о выдвижении на штурм.

Один из "военкоров" писал, что оккупанты "два часа стояли толпой на одном месте" в ожидании командира.

В кадре видно грузовики для перевозки личного состава. Аналитики считают, что суммарно они могли перевозить до 150 человек.

В ролике видно, что по этой точке нанесено два удара, один из них был точным – видно небольшое углубление перед грузовиками.

Если это был прилет "противопехотного" M30A1 (надповерхностный подрыв начиненного вольфрамовыми шариками реактивного снаряда), шансов выжить в зоне поражения было немного, теоретизируют в OSINT-группе.

По данным сетевых "разведчиков", это произошло в 1,5 км на север от села Житловка в 8 км от временно оккупированной Кременной в Луганской области.

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Американский Институт изучения войны (ISW) также написал 15 июня об этом эпизоде, указав, что проверить эту информацию они не в состоянии. На визуальном подтверждении последствий удара не видно жертв прилета.

  • 13 июня российские военные пропагандисты сообщили о якобы ликвидации начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.

Смотрите видео: Даже не вильнул. Велосипедист проехал рядом с установкой HIMARS во время залпов

Евгений Пилипенко
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ракетный ударпотериHIMARSКременнаясухраб ахмедов
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