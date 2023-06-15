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ВСУ из HIMARS ударили по дивизии ВС РФ, которая два часа ждала генерала, пишут z-блогеры

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 10:34
ВСУ из HIMARS ударили по дивизии ВС РФ, которая два часа ждала генерала, пишут z-блогеры - Фото
Himars (Фото: EPA)

Российские милитарные "блогеры" утверждают, что в результате удара HIMARS по дивизии 20-й общевойсковой армии РФ (Западного военного округа) под Кременной Луганской области погибли около 100 оккупантов, столько же получили ранения. По их словам, большое количество российских военных было собрано в одном месте, ожидая выступления командира. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), отмечая, что не может проверить эту информацию.

ISW наблюдал за обеими дивизиями 20-й ОМС, 144-й и 3-й мотострелковыми дивизиями, которые действовали в Кременной в течение последних нескольких месяцев, "но не смог подтвердить, по какой именно дивизии нанесли удар украинские силы".

Российские "блогеры" утверждают, что дивизия в течение двух часов ждала в одном месте прибытия командующего 20-й общевойсковой армией генерал-майора Сухраба Ахмедова и его выступления перед тем, как начать наступательные операции.

Один "милблогер" предположил, что в результате украинского удара погибли около 100 российских военнослужащих и еще 100 были ранены, "хотя ISW не видел ни одного визуального подтверждения удара или его последствий".

"Милблогеры" оккупантов "справедливо раскритиковали неудачное решение сосредоточить большое количество российских сил в зоне действия украинского огня на столь длительное время и использовали ситуацию, чтобы повторить давнюю критику неэффективного российского командования", пишет ISW.

Один из "блогеров" даже призвал расстреливать ответственных командиров перед их формированиями, независимо от того, полковники они или генералы.

  • 13 июня российские военные пропагандисты сообщили о якобы ликвидации в ночь на 13 июня начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.
Вадим Ребрина
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ВСУHIMARSсухраб ахмедов
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