ВСУ из HIMARS ударили по дивизии ВС РФ, которая два часа ждала генерала, пишут z-блогеры

Российские милитарные "блогеры" утверждают, что в результате удара HIMARS по дивизии 20-й общевойсковой армии РФ (Западного военного округа) под Кременной Луганской области погибли около 100 оккупантов, столько же получили ранения. По их словам, большое количество российских военных было собрано в одном месте, ожидая выступления командира. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), отмечая, что не может проверить эту информацию.

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ISW наблюдал за обеими дивизиями 20-й ОМС, 144-й и 3-й мотострелковыми дивизиями, которые действовали в Кременной в течение последних нескольких месяцев, "но не смог подтвердить, по какой именно дивизии нанесли удар украинские силы".

Российские "блогеры" утверждают, что дивизия в течение двух часов ждала в одном месте прибытия командующего 20-й общевойсковой армией генерал-майора Сухраба Ахмедова и его выступления перед тем, как начать наступательные операции.

Один "милблогер" предположил, что в результате украинского удара погибли около 100 российских военнослужащих и еще 100 были ранены, "хотя ISW не видел ни одного визуального подтверждения удара или его последствий".

"Милблогеры" оккупантов "справедливо раскритиковали неудачное решение сосредоточить большое количество российских сил в зоне действия украинского огня на столь длительное время и использовали ситуацию, чтобы повторить давнюю критику неэффективного российского командования", пишет ISW.

Один из "блогеров" даже призвал расстреливать ответственных командиров перед их формированиями, независимо от того, полковники они или генералы.

13 июня российские военные пропагандисты сообщили о якобы ликвидации в ночь на 13 июня начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.

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