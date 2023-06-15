ЗСУ з HIMARS вдарили по дивізії ЗС РФ, яка дві години чекала на виступ генерала, пишуть z-блогери

Російські мілітарні "блогери" стверджують, що внаслідок удару HIMARS по дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ (Західного військового округу) під Кремінною Луганської області загинули близько 100 окупантів, стільки ж отримали поранення. За їхніми словами, велика кількість російських військових була скупчена в одному місці, очікуючи на виступ командира. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW), зазначаючи, що не може перевірити цю інформацію.

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ISW спостерігав за обома дивізіями 20-ї ОМС, 144-ю та 3-ю мотострілецькими дивізіями, які діяли в районі Кремінної протягом останніх кількох місяців, "але не зміг підтвердити, по якій саме дивізії завдали удару українські сили".

Російські "блогери" стверджують, що дивізія протягом двох годин чекала в одному місці на прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії генерал-майора Сухраба Ахмедова та його виступу перед тим, як почати наступальні операції.

Один "мілблогер" припустив, що в результаті українського удару загинули близько 100 російських військовослужбовців і ще 100 були поранені, "хоча ISW не бачив жодного візуального підтвердження удару чи його наслідків".

"Мілблогери" окупантів "справедливо розкритикували невдале рішення зосередити велику кількість російських сил у зоні дії українського вогню на такий тривалий час і використали ситуацію, щоб повторити давню критику неефективного російського командування", пише ISW.

Один із "блогерів" навіть закликав розстрілювати відповідальних командирів перед їхніми формуваннями, незалежно від того, полковники вони чи генерали.

13 червня російські військові пропагандисти повідомили про нібито ліквідацію в ніч проти 13 червня начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.

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