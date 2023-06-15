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ЗСУ з HIMARS вдарили по дивізії ЗС РФ, яка дві години чекала на виступ генерала, пишуть z-блогери

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 10:34
ЗСУ з HIMARS вдарили по дивізії ЗС РФ, яка дві години чекала на виступ генерала, пишуть z-блогери - Фото
Himars (Фото: EPA)

Російські мілітарні "блогери" стверджують, що внаслідок удару HIMARS по дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ (Західного військового округу) під Кремінною Луганської області загинули близько 100 окупантів, стільки ж отримали поранення. За їхніми словами, велика кількість російських військових була скупчена в одному місці, очікуючи на виступ командира. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW), зазначаючи, що не може перевірити цю інформацію.

ISW спостерігав за обома дивізіями 20-ї ОМС, 144-ю та 3-ю мотострілецькими дивізіями, які діяли в районі Кремінної протягом останніх кількох місяців, "але не зміг підтвердити, по якій саме дивізії завдали удару українські сили".

Російські "блогери" стверджують, що дивізія протягом двох годин чекала в одному місці на прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії генерал-майора Сухраба Ахмедова та його виступу перед тим, як почати наступальні операції.

Один "мілблогер" припустив, що в результаті українського удару загинули близько 100 російських військовослужбовців і ще 100 були поранені, "хоча ISW не бачив жодного візуального підтвердження удару чи його наслідків".

"Мілблогери" окупантів "справедливо розкритикували невдале рішення зосередити велику кількість російських сил у зоні дії українського вогню на такий тривалий час і використали ситуацію, щоб повторити давню критику неефективного російського командування", пише ISW.

Один із "блогерів" навіть закликав розстрілювати відповідальних командирів перед їхніми формуваннями, незалежно від того, полковники вони чи генерали.

  • 13 червня російські військові пропагандисти повідомили про нібито ліквідацію в ніч проти 13 червня начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова. 
Вадим Ребрина
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зсуHIMARSсухраб ахмедов
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