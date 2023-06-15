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Очень своевременно. Германия передала Украине Wisent 1 для прорыва минных полей – видео видео

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15.06.2023, 22:48
Машина для разминирования Wisent 1 (Фото: FFG Flensburg)
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Германия передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

В списке уже предоставленной Берлином военной помощи появились такие обновления:
→ четыре бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (до этого было передано две);
→ 23 тягача 8x8 HX81 и 18 полуприцепов (до этого было передано 21/16);
→ 108 грузовиков Zetros (до этого было передано 92).

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СПРАВКА. Wisent 1 (в переводе "зубр") – бронированная инженерная машина для разминирования, которая основана на модифицированном корпусе основного боевого танка Leopard 1 со снятой башней. Главная задача БРЕМ Wisent 1 – делать проходы в минном поле. Она осуществляет автоматическую разметку разминированного участка, чтобы по нему смогли пройти пехотинцы. Обычно у таких машин ширина разминирования составляет от 2,5 до 2,6 м.

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Наталья Медведева
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