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Германия передала Украине первые гусеничные вездеходы Bandvagn 206

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 17:55
Германия передала Украине первые гусеничные вездеходы Bandvagn 206 - Фото
Bandvagn (Фото - Бундесвер)

Германия передала Украине первую партию обещанных гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206). Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

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В списке уже предоставленной Берлином военной помощи появились такие обновления:

→ восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (Берлин планирует передать еще 54);
→ 2000 боеприпасов к GEPARD (до этого было передано 53 000);
→ 14 разведывательных дронов VECTOR (до этого было передано 54);
→ три антидроновые системы;
→ 16 машин для пограничников;
→ два грузовика 8×6 HX81 со сменным кузовом;
→ 11 000 сухпайков.

СПРАВКА. Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) — это гусеничный вездеход повышенной проходимости. Транспорт рассчитан на 17 военных, а прицеп можно адаптировать для разных целей в зависимости от модификации. Bandvagn 206/208 предназначен для перевозки войск и вооружения по снегу и болоту на севере Швеции (вездеход изначально создавался для шведских сухопутных войск). Вездеход также является амфибией, развивая скорость в воде до 4,7 км/ч. Скорость езды по дороге – 55 км/ч.
  • Немецкий концерн Rheinmetall готовит для транспортировки в Украину дополнительные 20 боевых машин пехоты Marder. Соответствующий заказ компания получила от Минобороны Германии.

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Оксана Житнюк
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Германиявоенная помощьGepardBandvagn
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