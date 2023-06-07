Німеччина передала Україні перші гусеничні всюдиходи Bandvagn 206

Німеччина передала Україні першу партію обіцяних гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206). Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

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У списку вже наданої Берліном військової допомоги з'явилися такі оновлення:



→ вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (Берлін планує передати ще 54);

→ 2000 боєприпасів до GEPARD (до цього було передано 53 000);

→ 14 розвідувальних дронів VECTOR (до цього було передано 54);

→ три антидронові системи;

→ 16 машин для прикордонників;

→ дві вантажівки 8×6 HX81 зі змінним кузовом;

→ 11 000 сухпайків.

ДОВІДКА. Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) – це гусеничний всюдихід підвищеної прохідності. Транспорт розрахований на 17 військових, а причіп можна адаптувати до різних цілей залежно від модифікації. Bandvagn 206/208 призначений для перевезення військ та озброєння через сніг та болота на півночі Швеції (всюдихід початково створювався для шведських сухопутних військ). Всюдихід також є амфібією, розвиваючи швидкість у воді до 4,7 км/год. Швидкість їзди по дорозі – 55 км/год.

Німецький концерн Rheinmetall готує для транспортування до України додаткових 20 бойових машин піхоти Marder. Відповідне замовлення компанія отримала від Міноборони Німеччини.

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