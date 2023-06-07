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Україна отримає ще два десятки БМП Marder та боєприпаси для Gepard від Німеччини – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 08:50
Україна отримає ще два десятки БМП Marder та боєприпаси для Gepard від Німеччини – ЗМІ - Фото
Marder (Фото: EPA)

Німецький концерн Rheinmetall готує для транспортування в Україну додаткові 20 бойових машин піхоти Marder. Відповідне замовлення компанія отримала від Міністерства оборони Німеччини, повідомляє місцеве видання RDN з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що БМП мають бути доставлені в Україну до кінця липня.

Німеччина уже поставила 40 одиниць Marder: 20 зі складів Rheinmetall та 20 із запасів бундесверу.

Концерн пропонує ще 60 БМП Marder, які треба підготувати.

Також до кінця липня має бути відвантажена перша партія з 10 000 боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard. 

Загалом, Rheinmetall має контракт на постачання 300 000 таких боєприпасів.

  • 1 червня 2023 року міністр оборони Німеччини заявив, що все ще не згоден із запитом України на далекобійні крилаті ракети Taurus.
  • У Німеччині повідомили про заплановані постачання десятків всюдиходів та бронетранспортерів в межах військової допомоги Україні.

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Артем Джеріпа
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