Україна отримає ще два десятки БМП Marder та боєприпаси для Gepard від Німеччини – ЗМІ
Німецький концерн Rheinmetall готує для транспортування в Україну додаткові 20 бойових машин піхоти Marder. Відповідне замовлення компанія отримала від Міністерства оборони Німеччини, повідомляє місцеве видання RDN з посиланням на заяву компанії.
Зазначається, що БМП мають бути доставлені в Україну до кінця липня.
Німеччина уже поставила 40 одиниць Marder: 20 зі складів Rheinmetall та 20 із запасів бундесверу.
Концерн пропонує ще 60 БМП Marder, які треба підготувати.
Також до кінця липня має бути відвантажена перша партія з 10 000 боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard.
Загалом, Rheinmetall має контракт на постачання 300 000 таких боєприпасів.
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