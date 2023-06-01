Німеччина надала Україні снаряди до Leopard, у процесі десятки гусеничних всюдиходів та БТР

У Німеччині повідомили про заплановані постачання десятків всюдиходів та бронетранспортерів в межах військової допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні уряду ФРН.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що в межах нового пакету військової допомоги Німеччина доставила в Україну боєприпаси до танків Leopard 1. Загалом Німеччина та Данія мають поставити 110 таких танків ЗСУ.

Також були доставлені два транспортери для техніки та тяжких вантажів 8х8 HX81 та 14 напівпричепів до них (раніше поставлено 17).

Основне призначення цих тягачів — буксирування напівпричепів з основними бойовими танками, самохідними артилерійськими установками, будівельними матеріалами та іншими важкими військовими вантажами до лінії фронту та на великі відстані.

Також було поставлено сім гусеничних машин з дистанційним керуванням THEMIS (раніше- ще сім). Їх використовують для забезпечення постачання бойовим підрозділам та евакуації поранених на передовій.

Окрім цього планується передача Україні 64 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) та 66 бронетранспортерів.

В уряді ФРН не повідомляють, які саме БТР планують поставити Україні. Ймовірно, йдеться про німецький бронетранспортер TPz 1 Fuchs, який може досягати швидкості 105 км на годину по шосе.

31 травня 2023 року президент США Байден підписав новий пакет допомоги Україні від США на $300 млн: туди увійдуть боєприпаси для систем HIMARS та Patriot.

Читайте також: Атака дронів на Москву. У Шольца не проти ударів України по території Росії, але є нюанс

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.