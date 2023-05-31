Атака дронів на Москву. У Шольца не проти ударів України по території Росії, але є нюанс
31.05.2023, 16:49
Олаф Шольц (Фото: EPA)
В уряді Німеччини заявили, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, але не німецькою зброєю. Про це повідомив речник німецького кабміну Штеффен Гебештрайт, передає Deutsche Welle.
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За його словами, міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по російській території з метою самооборони.
Він зазначив, що одночасно Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася зброя, яку передала Німеччина.
Україна не коментувала і не визнавала своєї причетності до недавнього нальоту дронів на Москву.
Москва. Безпілотники збивали неподалік Рубльовки та резиденції Путіна — карта нальоту.
- Вранці 30 травня у Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.
- США не підтримують атаки на території Росії.
- Британський міністр закордонних справ Клеверлі сказав, що Україна має право використовувати силу поза своїми кордонами для захисту від РФ. В ООН заявили, що проти будь-яких ударів по мирних, але не можна порівнювати атаку на Москву з постійними обстрілами українських міст.
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