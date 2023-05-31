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Атака дронів на Москву. У Шольца не проти ударів України по території Росії, але є нюанс

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 16:49
Атака дронів на Москву. У Шольца не проти ударів України по території Росії, але є нюанс - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

В уряді Німеччини заявили, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, але не німецькою зброєю. Про це повідомив речник німецького кабміну Штеффен Гебештрайт, передає Deutsche Welle.

За його словами, міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по російській території з метою самооборони.

Він зазначив, що одночасно Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася зброя, яку передала Німеччина.

Україна не коментувала і не визнавала своєї причетності до недавнього нальоту дронів на Москву.

Москва. Безпілотники збивали неподалік Рубльовки та резиденції Путіна — карта нальоту.

  • Вранці 30 травня у Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.
  • США не підтримують атаки на території Росії.
  • Британський міністр закордонних справ Клеверлі сказав, що Україна має право використовувати силу поза своїми кордонами для захисту від РФ. В ООН заявили, що проти будь-яких ударів по мирних, але не можна порівнювати атаку на Москву з постійними обстрілами українських міст.

Читайте також: Війна на Рубльовці. Як удар безпілотниками по Москві загрожує російській еліті

Дмитро Гриниченко
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