В ООН заявили, що не можна порівнювати атаку Москви дронами з постійними обстрілами України

Представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявив, що некоректно порівнювати удари армії РФ по Україні з атакою дронів у Москві. Про це він сказав на брифінгу 30 травня.

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Журналіст попросив представника ООН прокоментувати атаку дронів у столиці РФ.

"Звичайно ж, ми засуджуємо будь-які атаки проти цивільних та цивільної інфраструктури – скрізь, де це може статися. Але, я вважаю, важливо також те, що не можна порівнювати атаку Москви з масованими обстрілами, які ми продовжуємо і продовжуємо бачити в українських містах", – сказав Дюжаррік.

Росія в ніч проти 30 травня вкотре атакувала Київ "шахедами", є жертви та руйнування. Сили ППО знищили 29 "шахедів" із 31.

У Єврокомісії засудили російські "варварські бомбардування" Києва і підкреслили, що продовження атак ясно говорить про небажання Путіна припиняти війну.

Зранку 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

США, як і раніше, не підтримують атаки на території Росії, а британський міністр закордонних справ Клеверлі сказав, що Україна має право використовувати силу поза своїми кордонами для захисту від РФ.

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