В ООН заявили, что нельзя сравнивать атаку Москвы дронами с постоянными обстрелами Украины

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что некорректно сравнивать удары армии РФ по Украине с атакой дронов в Москве. Об этом он сказал на брифинге 30 мая.

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Журналист попросил представителя ООН прокомментировать атаку дронов в столице РФ.

"Конечно же, мы осуждаем любые атаки против гражданских и гражданской инфраструктуры – везде, где это может произойти. Но, я считаю, важно также то, что нельзя сравнивать атаку Москвы с массированными обстрелами, которые мы продолжаем и продолжаем видеть в украинских городах", – сказал Дюжаррик.

Россия в ночь на 30 мая в очередной раз атаковала Киев "шахедами", есть жертвы и разрушения. Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" из 31.

В Еврокомиссии осудили российские "варварские бомбардировки" Киева и подчеркнули, что продолжение атак ясно говорит о нежелании Путина прекращать войну.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

США по-прежнему не поддерживают атаки на территории России, а британский министр иностранных дел Клеверли сказал, что Украина в праве использовать силу вне своих границ для защиты от РФ.

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