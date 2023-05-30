Евросоюз: Атаки на Киев – ответ Путина всем, кто говорит о "мирном процессе"

В Европейской комиссии осудили российские "варварские бомбардировки" Киева и подчеркнули, что продолжение атак ясно говорит о нежелании диктатора России Владимира Путина прекращать войну против Украины. Об этом сообщает El Mundo и другие европейские медиа.

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Представитель Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе прямо назвал новые российские атаки по Украине "терактами" и заявил, что они "лишний раз демонстрируют, что Россия продолжает неизбирательный террор украинского населения ужасным и варварским образом".

"Эти теракты — четкий ответ Путина всем тем, кто говорит о необходимости начала "мирного процесса", – сказал Стано.

По его мнению, развитие ситуации показывает, что Путин "не хочет заканчивать свою войну и намерен продолжать эскалацию против населения Украины".

Российские оккупанты в ночь на 30 мая атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136, есть жертвы и разрушения.

Силы ПВО уничтожили 29 из 31 "шахеда".

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