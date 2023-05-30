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США не поддерживают атаки на территории России – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 19:15
США не поддерживают атаки на территории России – Белый дом - Фото
Взрывы в Подмосковье (Фото: скриншот с видео)

США все еще собирают информацию об атаке беспилотников в Москве, заявил представитель Совета национальной безопасности, подчеркнув, что США не поддерживают атаки на территории России. Об этом сообщает CNN.

"Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В общем мы не поддерживаем атаки внутри России", – сказал спикер совета.

Он также раскритиковал Россию за ночную атаку на Киев — уже 17-ю в этом месяце.

"Мы были сосредоточены на обеспечении Украины оборудованием и обучением, необходимым для возвращения собственной суверенной территории, и это именно то, что мы сделали. Сегодня также произошел 17-й воздушный удар России по Киеву за этот месяц, многие из которых пришлись по гражданским районам, поскольку Россия продолжает свои жестокие атаки против народа Украины", – сказал спикер.

  • Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
  • 29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют". 
  • Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.
  • По информации Медузы, российских пропагандистов в освещении атаки обязали подчеркивать "успешную работу ПВО" и то, что цели "провокации" якобы не были достигнуты.
  • Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки дронов на Москву и Московскую область система ПВО Москвы "сработала штатно, хотя есть над чем работать".
Вадим Ребрина
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СШАМоскваБПЛА
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