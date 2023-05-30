США не поддерживают атаки на территории России – Белый дом

США все еще собирают информацию об атаке беспилотников в Москве, заявил представитель Совета национальной безопасности, подчеркнув, что США не поддерживают атаки на территории России. Об этом сообщает CNN.

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"Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В общем мы не поддерживаем атаки внутри России", – сказал спикер совета.

Он также раскритиковал Россию за ночную атаку на Киев — уже 17-ю в этом месяце.

"Мы были сосредоточены на обеспечении Украины оборудованием и обучением, необходимым для возвращения собственной суверенной территории, и это именно то, что мы сделали. Сегодня также произошел 17-й воздушный удар России по Киеву за этот месяц, многие из которых пришлись по гражданским районам, поскольку Россия продолжает свои жестокие атаки против народа Украины", – сказал спикер.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".

Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

По информации Медузы, российских пропагандистов в освещении атаки обязали подчеркивать "успешную работу ПВО" и то, что цели "провокации" якобы не были достигнуты.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки дронов на Москву и Московскую область система ПВО Москвы "сработала штатно, хотя есть над чем работать".

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