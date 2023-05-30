США не поддерживают атаки на территории России – Белый дом
США все еще собирают информацию об атаке беспилотников в Москве, заявил представитель Совета национальной безопасности, подчеркнув, что США не поддерживают атаки на территории России. Об этом сообщает CNN.
"Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В общем мы не поддерживаем атаки внутри России", – сказал спикер совета.
Он также раскритиковал Россию за ночную атаку на Киев — уже 17-ю в этом месяце.
"Мы были сосредоточены на обеспечении Украины оборудованием и обучением, необходимым для возвращения собственной суверенной территории, и это именно то, что мы сделали. Сегодня также произошел 17-й воздушный удар России по Киеву за этот месяц, многие из которых пришлись по гражданским районам, поскольку Россия продолжает свои жестокие атаки против народа Украины", – сказал спикер.
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